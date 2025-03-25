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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. F.E. serbest bırakılırken, Y.D. tutuklandı. Operasyon kapsamında 85 sentetik ecza ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, F.E'nin üst aramasında 10 sentetik ecza, uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen Y.D'nin üst aramasında ise 75 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklandı. F.E. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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