Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri yürütüldü.

İl genelinde düzenlenen 6 operasyonda 11 zanlı yakalandı, aramalarda 257,16 gram sentetik uyuşturucu, 115 sentetik ecza ve bir miktar peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 zanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
