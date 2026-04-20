Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen 7 uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Karabük merkezde 14-19 Nisan'da yapılan 7 operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 14 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 37,7 gram sentetik uyuşturucu, 48 sentetik ecza hap ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
