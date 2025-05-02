Karabük'te Üç Tekerli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Karabük'te Üç Tekerli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Karabük-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkan üç tekerli motosiklet devrildi. Sürücü F.E. (53) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te devrilen üç tekerli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

F.E. (53) idaresindeki üç tekerli motosiklet, Karabük- Kastamonu kara yolunun Balıklarkayası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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