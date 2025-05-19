Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Karabük-Eskipazar kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Adem K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Adem K. (44) idaresindeki 78 AU 263 plakalı otomobil, Karabük- Eskipazar kara yolu Kayı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel