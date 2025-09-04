Karabük'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda yangın çıkarken 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Eflani- Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana geldi. M.O. (43) yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y.'nin (44) kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından 2 otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yapılan kontrolde sürücü Y.Y. ile aynı otomobilde bulunan Z.Y. (64) ve Z.Y.'nin (16) yaşamını yitirdiği, H.Y.'nin (18) yaralandığı belirlendi. Kazada diğer sürücü M.O. ile otomobildeki N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O.'nun (15) da yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan inceleme ve otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.