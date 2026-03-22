Karabük'te el freni çekilmeyen otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karabük'te el freni çekilmeyen otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin hareket etmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden ve kara yoluna çıkan otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ünal Özdemir (57) idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisindeki akaryakıt istasyonundan yakıt alımı sırasında el freni çekilmediği için hareket etmeye başladı.

Aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, otomobilini durdurmaya çalıştı.

Bu sırada Karabük-Ankara kara yoluna çıkan araca, S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil çarptı.

Kazada sürücü Özdemir ile aracındaki T.Ö, E.K. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, el freni çekilmeyen otomobilin akaryakıt istasyonundan hareket etmesi, sürücünün otomobili durdurmaya çalışması, kara yoluna çıkan araca başka bir otomobilin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı

Trump, ülkesinin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Fener derbisinde olacak mı? Milyonların beklediği cevap
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var