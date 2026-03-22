Karabük'te el freni çekilmeyen otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden ve kara yoluna çıkan otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ünal Özdemir (57) idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisindeki akaryakıt istasyonundan yakıt alımı sırasında el freni çekilmediği için hareket etmeye başladı.

Aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, otomobilini durdurmaya çalıştı.

Bu sırada Karabük-Ankara kara yoluna çıkan araca, S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil çarptı.

Kazada sürücü Özdemir ile aracındaki T.Ö, E.K. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, el freni çekilmeyen otomobilin akaryakıt istasyonundan hareket etmesi, sürücünün otomobili durdurmaya çalışması, kara yoluna çıkan araca başka bir otomobilin çarpması yer alıyor.