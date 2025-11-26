Haberler

Karabük'te Tırla Çarpışan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Karabük'te Tırla Çarpışan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Güncelleme:
Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, A.B. yönetimindeki kamyon, O.Ç. idaresindeki tırla çarpıştı. Yaralı kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

Karabük'te tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

A.B. yönetimindeki 78 K 6000 plakalı kamyon, Karabük-Ankara kara yolu Kemaloyman mevkisinde O.Ç. idaresindeki 05 DG 530 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
