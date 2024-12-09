Karabük'te Tıra Çarpan Otomobilde 1 Yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan kazada, bir otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
A.Ş.T. yönetimindeki 06 EDH 148 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Deresoblan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak önünde seyreden İran uyruklu R.K. idaresindeki WG 0506H plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobildeki yolcu E.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.