Karabük'te tır kaza yaptı, sürücü yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır, bariyere çarparak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolu Üçevler köyü mevkisinde C.Ç. idaresindeki 06 JOB 82 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tırın sürücüsü, ambulansla Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.