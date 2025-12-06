Elektrikli bisikletlerle tehlikeli yolculuk

KARABÜK'te iki elektrikli bisiklete ayaklarını uzatıp tutunarak yolculuk yapan kişinin cadde üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu ile görüntüledi.

Olay dün akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. İki elektrikli bisiklete ayaklarını uzatan kişi sürücülere tutunup caddede ilerledi. Tehlikeli yolculuk caddeden geçen bir sürücü tarafından görüntülendi.