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Karabük'te tarladan samanlığa sıçrayan yangın hasara yol açtı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlada başlayan ve samanlığa sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlada başlayan ve samanlığa sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Çavuşlu köyü Merkez Mahallesi'nde, biçerdöverle hasat edilen tarlada kalan samanlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler, tarlanın yanındaki İbrahim Uyumaz'a ait ve içinde balyaların bulunduğu tuğladan yapılmış samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi İtfaiyesi, Eflani Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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