Karabük'te Yenişehir Yazlık Sineması hizmete açıldı

Karabük'te restorasyon çalışmaları tamamlanan Yenişehir Yazlık Sineması hizmete açıldı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Oktay Çağatay, alanın yeniden şehre kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise sinemanın mahalle kültürünü yeniden canlandıracağını belirterek, KARDEMİR yönetimiyle yapılan görüşmeler neticesinde Havuzlu Bahçe sinema alanını da halkın hizmetine sunmayı planladıklarını kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Karabük kimliğini ve hatıralarını yaşatacak projelerin devam edeceğini belirtti.

Çetinkaya, Karabük'ü daha ferah bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dua edilmesi ve kurdele kesilmesinin ardından "Neşeli Günler" filminin gösterimi yapıldı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.