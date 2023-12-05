Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser bulundurduğu belirlenen bir şüphelinin adresine yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 123 obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu ilçesinde tarihi eser bulundurduğu belirlenen M.D'nin adresine operasyon düzenledi.
Adreste, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen silah, kesici ve delici aletlerin de aralarında bulunduğu 123 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.