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Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirildi

5 Aralık 2023 12:56 Son Güncelleme: 12:57 Abone Ol

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser bulundurduğu belirlenen bir şüphelinin adresine yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 123 obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.