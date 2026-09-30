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Karabük'te tabelaya sıkışan güvercin itfaiye kurtardı, veterinere götürüldü

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Karabük'te tabelaya sıkışan güvercin itfaiye kurtardı, veterinere götürüldü
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Karabük'te iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla ulaştığı güvercini tedavi için veterinere götürdü.

Karabük'te iş yerinin duvarı ile tabelası arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki iş yerinin duvarı ile tabelası arasında mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla tabelaya ulaştı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan güvercin, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

Kaynak: AA
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