Karabük'te su kanalına düşen köpek kurtarıldı
Karabük'te Ergenekon Mahallesi'nde bir köpeğin su kanalında mahsur kalması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve köpeği kurtardı.
Karabük'te su kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ergenekon Mahallesi'ndeki su kanalında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla kanala inerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel