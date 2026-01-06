Karabük'te sis etkili oldu
Karabük'te sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Trafik ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takipten kaçınmaları konusunda uyardı. Bazı yapılar ise sisin etkisiyle görünmez hale geldi.
Karabük'te sis etkisini gösterdi.
Kent merkezinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.
Öte yandan kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel