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Karabük'te seyir halindeki tır yandı

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Karabük-Ankara kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanan cam madeni yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Tahsin T. (49) idaresindeki 06 DSS 724 plakalı cam madeni yüklü tır, Karabük-Ankara kara yolu Burunsuz köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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