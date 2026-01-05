Haberler

Üzerinde kar biriken seranın çökme anı kamerada

Üzerinde kar biriken seranın çökme anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir sera çöktü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve sera sahibi Hıfzı Çelik, komşuları tarafından kurtarıldı.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde kar biriken seranın çökme anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük genelinde 27- 31 Aralık tarihleri arasında yoğun kar yağış etkili oldu. Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde, 29 Aralık'ta Hıfzı Çelik'e ait sera çöktü. Üzerinde biriken karlar nedeniyle seranın çöktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sırasında serada bulunan Hıfzı Çelik de komşuları tarafından kurtarıldı. Çelik, olayda yara almazken, sera ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı