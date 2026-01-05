Üzerinde kar biriken seranın çökme anı kamerada

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde kar biriken seranın çökme anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük genelinde 27- 31 Aralık tarihleri arasında yoğun kar yağış etkili oldu. Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde, 29 Aralık'ta Hıfzı Çelik'e ait sera çöktü. Üzerinde biriken karlar nedeniyle seranın çöktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sırasında serada bulunan Hıfzı Çelik de komşuları tarafından kurtarıldı. Çelik, olayda yara almazken, sera ise kullanılamaz hale geldi.