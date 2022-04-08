Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı - Haberler

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Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

Demirören Haber Ajansı - Yasin Aldemir - Güncel
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Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

KARABÜK'te etkili olan sağanağın ardından Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde menfez köprü çökerken, Eskipazar ilçesindeki tarım alanlarını ise su bastı.

KARABÜK'te etkili olan sağanağın ardından Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde menfez köprü çökerken, Eskipazar ilçesindeki tarım alanlarını ise su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde geceden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Geçen yıl sel felaketinde yıkılan ve Karataş, Hacışaban, Akçakese, Ovaşeyhler köylerini Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış köyünün ulaşımını sağlayan geçici menfez köprü, sağanak nedeniyle çöktü. Kaymakam Büşra Güneş ise kuvvetli yağış sonrası taşkın ve toprak kayması meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu. Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları, sular altında kaldı.


Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

Eskipazar, Eflani, Tarım, su, Güncel, Haberler

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