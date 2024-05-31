Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Kent merkezinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak sonucu su birikintisi oluşan caddelerde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kemal Güneş Caddesi'ndeki mağazanın kampanyasından yararlanmak isteyenler, sağanağa rağmen sırada bekledi. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak sonucu su birikintisi oluşan caddelerde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kemal Güneş Caddesi'ndeki mağazanın kampanyasından yararlanmak isteyenler, sağanağa rağmen sırada bekledi.
Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.