Haberler

Karabük'te tarihi eser operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi

Karabük'te tarihi eser operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, milattan sonra 1. yüzyıla ait bir Roma dönemi aslan heykeli ele geçirilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karabük'teki tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili birim görevlilerince il genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce il merkezinde yapılan operasyonda, milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi.

Şüpheli A.Y. hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi

15 yaşındaki kıza mesaj attı, sonu kötü oldu

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti