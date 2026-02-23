Karabük'te ramazan ayı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Karabük İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Kemal Güneş Caddesi'nden başlayan fener alayı, Yenişehir Camisi'ne kadar devam etti. Vatandaşlar yürüyüşe ellerindeki fenerlerle eşlik etti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yürüyüşün ardından gazetecilere, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesi ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Çetinkaya, vatandaşları etkinliklere davet etti.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karabük AK Parti teşkilatları olarak iftarda, sahurda ve teravihte ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.