Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karşıyaka Mahallesi'nde H.D'ye ait 45 YA 1769 plakalı park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
