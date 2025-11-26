Karabük'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Karabük'te 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Sokak'ta A.Y.'ye ait 16 SUM 70 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel