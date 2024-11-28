Karabük'te Park Halindeki Otomobil Yanarak Küle Döndü
Karabük'ün Tandır köyünde bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Karabük'te park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Merkez ilçesine bağlı Tandır köyünde Hüseyin Ö'ye ait 78 AL 196 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.