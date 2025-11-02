Karabük'te 'Parça Tesirli Pazarlar' Tiyatrosu Büyük İlgi Gördü

Karabük'te "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde oyuncular Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun sahne aldığı oyun, sanatseverlerden beğeni topladı.

Gösteri sonunda seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, vatandaşların ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Karabük'te sosyal ve kültürel hayatı canlandırmak, sanatın her dalını vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu akşam burada gördüğümüz coşku, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Altay da Karabük seyircisinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyuncu Karaaytu ise kültür sanatın böylesine sahiplenildiği şehirlerde sahne almak kendisine mutluluk verdiğini aktardı.

Etkinliğe, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva da katıldı.

Karabük Üniversitesi, ÜNİDES'te kabul edilen toplam 136 projeyle yeniden Türkiye birincisi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) 5 dönemde kabul edilen toplam 136 projesiyle Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES'te 5 dönemlik süreçte 136 projeyle en fazla destek alan üniversite konumundaki KBÜ, sıralamada Türkiye birincisi oldu.

ÜNİDES 5. dönem sonuçlarına göre KBÜ öğrencileri ve akademisyenleri tarafından hazırlanan 23 proje destek almaya hak kazandı.

KBÜ, projeleriyle toplumsal fayda, sürdürülebilirlik, kültürel gelişim ve gönüllülük alanlarında örnek uygulamalar ortaya koydu.