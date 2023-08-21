Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Köprübaşı Camisi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A'ya (81), H.O. idaresindeki 78 BF 995 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.