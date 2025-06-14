Karabük'te Otomobil ile Camlı Van Çarpıştı: 7 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride savrulan otomobilin camlı vanla çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı

V.B. idaresindeki 22 DC 404 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer mevkisinde çalışma nedeniyle yolun tek şeride düştüğü bölgede bordür taşına çarpıp karşı şeride savruldu.

Otomobil, bu sırada karşı şeritten gelen T.F.K. yönetimindeki 78 AAH 568 plakalı camlı vanla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki N.B. (56) ve camlı vandaki R.G, K.G, H.A. ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.