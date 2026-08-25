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Eflani'de orman yangını kontrol altında

Eflani'de orman yangını kontrol altında
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Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Demirli köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Eflani ve Safranbolu ile Kastamonu Samatlar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler ile Eflani Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. 5 dekar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Eflani Kaymakamı Muhammed Ali Çelik ve Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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