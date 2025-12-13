Haberler

Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Abizer Y, ormanlık alanda ölü bulundu. Dini nikahlı eşi tarafından ihbar edilen olayda, yapılan arama çalışmaları sonucunda Abizer Y'nin cesedi tespit edildi.

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Kentteki bir otelden dün hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Y'nin (29) geri dönmemesi üzerine dini nikahlı eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Aracı, Kapullu ile 5000 Evler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edilen Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
