Karabük'te ormanlık alanda rahatsızlanan kişi öldü

Karabük'ün Acıöz köyünde ormanlık alanda odun kesen 68 yaşındaki İlyas D. fenalaşıp hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İlyas D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
