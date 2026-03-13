Karabük'te ormanlık alanda rahatsızlanan kişi öldü
Karabük'ün Acıöz köyünde ormanlık alanda odun kesen 68 yaşındaki İlyas D. fenalaşıp hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İlyas D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Acıöz köyünde yaşayan İlyas D. (68) ormanlık alanda odun kestiği sırada fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde İlyas D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz