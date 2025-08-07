Karabük'te Orman Yangını Yeniden Başladı

Karabük'te 5 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangını, Arıcak köyü mevkisinde yeniden alevlendi. İtfaiye ve orman ekipleri, yüksek ve eğimli alanda etkili olan yangına müdahale ediyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
