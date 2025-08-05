Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

KARABÜK'te orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

Merkeze bağlı Arıcak köyü yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Köylüler de ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.