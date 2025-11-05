Karabük'te Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
Ovacık ilçesinde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşak görüntüleri dikkat çekti. Pelitçik köyü yakınlarında yol kenarında görülen vaşak, seslenilmesi üzerine bir süre bekleyip kaçtı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan bir vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Pelitçik köyü yakınlarında otomobille ilerleyenler, yol kenarında gördükleri vaşağı cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, videoyu çeken kişilerin ormanlık alanda oturan vaşağa seslenmesi, hayvanın bir süre beklemesi ve ardından yürüyerek gözden kaybolması yer alıyor.
