Karabük'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te Atatürk Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebi henüz belirlenemedi.
Karabük'te müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Aşkabat Caddesi'nde K.K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi iftaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz