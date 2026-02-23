Haberler

Karabük'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Atatürk Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebi henüz belirlenemedi.

Karabük'te müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Aşkabat Caddesi'nde K.K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi iftaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Büyük heyecan başlıyor
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var