Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

KARABÜK'te kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin Mısır uyruklu sürücüsü S.M., ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma Kavşağı'nda K.G. idaresindeki 78 AC 813 plakalı otomobil ile Mısır uyruklu S.M. idaresindeki 78 MA 0860 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada S.M. metrelerce sürüklenerek yaralanırken, otomobil sürücüsü ise aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan S.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı