Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

H.H. (30) idaresindeki 78 ABY 386 plakalı motosiklet, Namal Kavşağı'nda S.H.K (54) yönetimindeki 78 BY 471 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki S.Ö.G. (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
