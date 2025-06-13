Karabük'te Motosiklet Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te, farklı adreslerden 6 motosiklet çalan iki şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sonrası tutuklandı. Şüphelilerin toplam 38 suç kaydı olduğu belirlendi.

KARABÜK'te, farklı adreslerden farklı günlerde 6 adet motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-8 Haziran tarihleri arasında farklı adreslerden 6 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin B.Y. ve T.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin saptanan adreslerine düzenlenen operasyonda toplam 38 suç kayıtları olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. B.Y. ve T.Y. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Ailesine ateş açtı, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu

Ailesine ateş açtı, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.