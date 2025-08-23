Karabük'te Motosiklet Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Motosiklet Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta meydana geldi.

Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

C.A. idaresindeki 78 ABR 549 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.