Karabük'te Motosiklet Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Karabük'te bir motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta meydana geldi.
Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
C.A. idaresindeki 78 ABR 549 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel