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Karabük'te minibüsün yayaya çarpma anı kamerada

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Karabük'te minibüsün yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'te minibüsün yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

E.D. idaresindeki 59 ADS 835 plakalı minibüs, Ergenekon Mahallesi Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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