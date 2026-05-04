Haberler

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekteki yamaçtan Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'taki bir apartmanın bahçesine düştü.

Kazada otomobilden atlayan sürücü ve yanındaki C.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici
Bağcılar'da park halindeyken sürüklenen kamyon 8 araca çarptı

Akılalmaz olay! Sokaktaki tüm araçlar hurdaya döndü
Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da

Sözleşmesi uzadı! 1 yıl daha Galatasaray'da
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı