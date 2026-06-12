Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'te 73 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Özdemir'in cenazesi, Eflani ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
Karabük'te 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.
Kentteki özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün yaşamını yitiren Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Eflani ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri tören sonrası Özdemir'in cenazesi, Çelebiler Mahallesi Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.