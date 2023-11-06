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Karabük'te Kazı Kaçak Kazı Yaptıkları İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te Gölören köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.