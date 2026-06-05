Haberler

Karabük'te motosiklet kazası: 2 üniversiteli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karabük'te motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ile Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) için Karabük Üniversitesi (KBÜ) Camisi'nde tören düzenlendi.

Cuma namazının ardından cami avlusunda gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve öğrenciler katıldı.

Cenazelerin hastanedeki işlemlerin ardından Ürdün'e gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan KBÜ Rektörü Kırışık, kazada hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırışık mesajında, "Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı öğrencimiz Mohammed Ömer Abdelaziz Salman'ı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Zahid Ali Abdallah Alsmadi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Merhum öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 110 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler