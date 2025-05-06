Karabük'te Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki Sabri Yılmaz'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Kadıköy köyündeki evinden dün kayıp hayvanlarını aramak için ayrılan Sabri Yılmaz'ın (69) geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu mensuplarının katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Yılmaz, arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.
Yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.