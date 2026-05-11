Karabük'te kavgaya karışan 5 zanlı tutuklandı

Karabük'te kavgaya karışan 5 şüpheli tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'nde bir grup ile bir otomobilde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce kavgaya karıştığı tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.