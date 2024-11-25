Karabük'te Kar Yağışı Sonrası 182 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te 182 köy yolu ulaşıma kapandı

Özel İdare ekipleri gece boyunca kapalı köy yollarını açmak için mücadele ediyor

KARABÜK - Karabük'te iki gündür etkili olan ve sabaha karşı etkisini iyice arttıran kar yağışı sonrası Karabük ve ilçelerinde 182 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gece boyunca etkili olan ve yer yer kar yüksekliğinin 60 cm ulaştığı Karabük merkezde 17, Eflani ilçesinde 54, Eskipazar ilçesinde 35, Ovacık ilçesinde 18, Safranbolu ilçesinde 34 ve Yenice İlçesinde ise 24 köy yolu olmak üzere toplam 182 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdareye bağlı 11 greyder, bir kar bıçaklı kamyon ile kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler dün geceden buyana aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Eflani ilçesinde etkili olan kent merkezinde 60 cm bulan kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken, karın tadını ise çıkaranlar oldu. Bir aracın arkasına bağladığı halat yardımı ile kayak yapan bir çocuk ise karın keyfini doyasıya yaşadığı o anlar cep telefonuna yansıdı.