Karabük'te Kar Yağışı Başladı

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'te, hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Şehrin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatlerinde kar yağışı başlarken, şehir merkezinde yağmur etkili oldu. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde başlayan kar yağışı etkili olurken, ağaçlar beyaz örtüye büründü. Bazı sürücüler araçlarından inerek cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Sürücüler, kar yağışının kendileri için güzel olduğunu söyledi. Kara yolları ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.