Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından, ormanlar kapla kaplandı. Bölgedeki manzara dronla görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından ormanlar da karla kaplandı. Beyaza bürünen çam ormanlarının manzarası, dronla görüntülendi.
Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı